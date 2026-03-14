Sırbistan Gümrüğünde Bin 374 Euro Ele Geçirildi

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde yapılan para geçişleri, gümrük memurları tarafından engelleniyor. Vergi ödemekten kaçınmak isteyen ve kara para aklama çabasında olan şahıslar, beyanat vermeden gizli bölmeler aracılığıyla paralarını taşımaya çalışıyor. Bu yöntemle para kaçırmaya çalışan kişiler, daha önce milyonlarca lirayı Sırp ve Bulgar gümrüklerinde kaybetti. Şimdi ise bu olaylara bir yenisi eklendi.

ÜZERİNDEN 374 BİN EURO ÇIKTI

Türkiye’ye doğru hareket eden bir gurbetçinin Sırbistan’da yaptığı kontrolde, üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde toplam 374 bin euro miktarında para bulunduğu bilgisi alındı.

PARAYA EL KONULDU

Sırbistan gümrüğü, 18 milyon 918 bin TL’ye denk gelen bu paraya el koydu.

SINIRDA SIKI DENETİM

Sırbistan ve Bulgar gümrüğü, denetimlerini büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Türkiye ya da diğer ülkelere geçmek isteyen vatandaşların geçişlerine gereken kapsamlı arama yapılmadan asla izin verilmiyor.