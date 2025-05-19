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Sırbistan İlişkilerine Önem Veriyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretler yapmak amacıyla Sırbistan’a hareket etti. Bu ziyaret sırasında Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair kapsamlı bir mülakat gerçekleştiriyor.

İLİŞKİLERİN DERİNLEŞMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Görüşmenin sonrasında bir açıklama yapan Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi birçok alanda devam eden iş birliğinin siyasi diyalogla da desteklendiğini vurguladı. Bu temasların iki ülke ilişkilerini daha da derinleştireceğine inandığını belirtti. 2027 yılında Belgrad’da gerçekleştirilecek EXPO’ya Türkiye’nin katılma kararını sevinçle karşıladığını ifade eden Vucic, bu adımın iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve karşılıklı güvenin belirgin bir göstergesi olduğunu söyledi.

BALKANLARDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Vucic, Türkiye’nin Balkanlar’daki bölgesel etkisine de dikkat çekerek, “Sırbistan olarak, Türkiye ile yürütülen ilişkilere büyük önem veriyoruz. Zira Türkiye, sahip olduğu bölgesel nüfuzla Balkanlar’ın istikrarında kilit bir rol üstleniyor” şeklinde konuştu.

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