“Şirin Elmas Hanilçi’nin Cinayetten Önceki Görüntüleri”

ŞİRİN ELMAS HANİLCİ’NİN CİNAYETİ VE SON GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Şişli’de Mustafa Örün’ün öldürdüğü 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cinayetten önceki son görüntüleri gün yüzüne çıkıyor. Görüntülerde, Örün’ün küçük kızı yanına alarak Feriköy Mezarlığı’na götürdüğü, cinayetten sonra ise yalnız başına geri döndüğü yer alıyor. Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi, kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu. Gerçekleştirilen bu cinayetin ardından yürütülen soruşturma neticesinde, küçük kızı 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün’ün öldürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Örün, cinayetle ilgili itirafta bulundu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞİRİN’İN CENAZESİ VE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

Küçük Şirin’in cenazesi, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, cinayetle ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Mezarı başında gelinlik ve papatyalar bırakılan Şirin’in, cinayete kurban gitmeden önceki son anları tekrar kameraya yansıdı. Görüntüde, Mustafa Örün’ün Şirin’i mezarlığa götürdüğü ve geri döndüğü anlar dikkat çekiyor. Bu olay, tüm kamuoyunu derinden etkiledi.