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Şirketler Borsada Pay Geri Alımı Yapıyor

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SPK’DAN YENİ KARAR

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), piyasalarda meydana gelen hareketliliğin ardından yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan bu karar doğrultusunda şirketler, yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatma imkanı buluyor. Aynı zamanda, mevcut geri alım programlarına belli esneklikler sağlanıyor. Bu durum, şirketlerin hisse geri alımları yönünde harekete geçmesine sebep oldu.

HAVA YOLLARI VE HALKBANK’TAN GERİ ALIM

Türk Hava Yolları, yaklaşık 5 ay aradan sonra pay geri alım gerçekleştiriyor. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemlerin 298,25-299 lira aralığında yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, Halkbank 2 yıl sonra geri alım gerçekleştirdiğini aktardı. Banka, 2 milyon lira nominal tutarlı işlemlerin 21,16-21,24 lira aralığında gerçekleştiğini duyurdu.

ANALİZLER VE BORSADAKİ DURUM

Analistler, şirketlerin pay geri alım işlemlerinin devam etmesini bekliyor. SPK’nın aldığı kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi dün yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860 puandan kapanmıştı.

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