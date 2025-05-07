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Şırnak’ta 6 Araçla Kaza Oldu

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Olayın Detayları

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi civarında yabancı plakalı bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçmeye çalışırken arkasından gelen iki otomobil, bir kamyonet ve iki tırla çarpıştı.

Polis Ekipleri Yapılan İhbar ile Bölgeye Sevk Edildi

Kaza sonrası olay yerine hızla polis ekipleri yönlendirildi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi, ancak araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Bu görüntüler, yaşanan dikkatsizliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

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