More
Gündem

Şırnak’ta Askeri Araç Devrildi, 10 Yaralı

sirnak-ta-askeri-arac-devrildi-10-yarali

ASKERİ ARAÇ DEVRİLİYOR

Alınan bilgilere göre, Şırnak-Cizre eski Karayolu’nun Kasrik Koçbey köyü yakınlarında bir askeri araç yoldan çıkıp devriliyor. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla yönlendiriliyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kaza sonucunda 10 asker yaralanıyor. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine ulaştırılarak tedavi altına alınıyor. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede...

Dün gece Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de depremler meydana geldi. 31 Ekim'de nerede ve ne büyüklükte olduklarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor.
Flaş

“Futbolun Parlayan Yıldızı”

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te gerçekleşen dünya genelinde prestijli futbol etkinliklerinden Ballon d’Or'a katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.