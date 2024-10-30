Şırnak’ta Askeri Araç Devrildi, 10 Yaralı

ASKERİ ARAÇ DEVRİLİYOR
Alınan bilgilere göre, Şırnak-Cizre eski Karayolu’nun Kasrik Koçbey köyü yakınlarında bir askeri araç yoldan çıkıp devriliyor. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla yönlendiriliyor.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR
Kaza sonucunda 10 asker yaralanıyor. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine ulaştırılarak tedavi altına alınıyor. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildiriliyor.