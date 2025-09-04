Gündem

Şırnak’ta Kamyon Devrildi, SÜRÜCÜ Yandı

OLAYIN DETAYLARI

Şırnak istikametinden Cizre ilçesine seyir halindeki Abdulcelil Öklü yönetimindeki sigara yüklü kamyon, frenlerinin arızalanması sonucu virajı alamadı ve bariyerlere çarparak devrildi. Olayın gerçekleşmesinin ardından araçta yangın meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililere durumun iletilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale sırasında aracın içinde sıkışan sürücü Abdulcelil Öklü, yanarak yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarılamayan sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarıldı ve otopsi işlemleri için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.

