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Şırnak’ta Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

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ŞIRNAK’TA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aylardır aralıksız sürüyor. “Çığlı bölgelerine aldırış etmeden karla kaplı yolları açan kar kaplanları” olarak adlandırılan ekipler, yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürütüyor. Beytüşşebap, kış aylarında en çok kar yağışının yaşandığı yerlerden biri olarak il özel idaresi personelinin seferberlik ilan etmesini gerektiriyor.

YÜKSEK RAKIMLI YOLLAR DA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Şırnak, Hakkari ve Van illerinin sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesinde, yüksek rakımlı köy yollarının açılması için mücadele sürüyor. Özellikle Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda yaşayan aileler için 5 gündür karla mücadelenin devam ettiğini aktaran ekipler, 2 bin 650 rakımlı yaylada kar ve tipiden etkilenen yolları açmakta. Çığlı bölgelere dikkat ederek 35 kilometrelik alternatif yolları açan ekiplerin, yüksek bölgelerde yer yer iki metreyi geçen kar kalınlığı ile karşılaştıkları belirtiliyor.

EĞİTİMLİ PERSONEL RİSKLİ ŞARTLARDA GÖREVDE

Yolda meydana gelen çığları temizlediklerini dile getiren operatör Fahri Erdal, “32 yıldır Özel İdarede çalışıyorum. Her yıl kış aylarında karla mücadele ediyoruz” diyerek, işine olan bağlılığını ifade ediyor. Erdal, “Burası Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası, vatandaşlarımızın yollarını açmaya çalışıyoruz. Alt bölgelerde kar yok, yüksek bölgelerde ise kar çok. Çığlı bölgeleri geçiyoruz, çok riskli ama mecburuz” şeklinde konuşarak, görevlerinin zorluklarına rağmen halk için mücadele verdiklerini aktarıyor.

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