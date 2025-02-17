Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu

ŞIRNAK IL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA OPERASYONLAR

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Şubat tarihleri arasında toplam 23 operasyon düzenledi. Bu operasyonlar, 23 farklı şahsa ait evler, eklentiler ve araçlarda gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular oldukça dikkat çekici.

DEĞERLİ BULGULAR

Yapılan aramalarda, 16 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 4 adet sentetik hap, 90 adet sikke ile kaçak 8 adet cep telefonu, 5 bin 698 adet bandrolsüz sigara, 24 adet elektronik sigara, 170 adet puro, 139 adet gözlük, 5 adet elektronik eşya, 218 adet inşaat malzemesi ve 348 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlerin toplam değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.

GÖZALTILAR VE YASAL İŞLEM

Operasyonlar sırasında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu süreç, yerel güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.