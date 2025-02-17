More
Gündem

Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu

sirnak-ta-narkotik-ve-kacakcilik-operasyonu

ŞIRNAK IL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA OPERASYONLAR

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Şubat tarihleri arasında toplam 23 operasyon düzenledi. Bu operasyonlar, 23 farklı şahsa ait evler, eklentiler ve araçlarda gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular oldukça dikkat çekici.

DEĞERLİ BULGULAR

Yapılan aramalarda, 16 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 4 adet sentetik hap, 90 adet sikke ile kaçak 8 adet cep telefonu, 5 bin 698 adet bandrolsüz sigara, 24 adet elektronik sigara, 170 adet puro, 139 adet gözlük, 5 adet elektronik eşya, 218 adet inşaat malzemesi ve 348 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlerin toplam değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.

GÖZALTILAR VE YASAL İŞLEM

Operasyonlar sırasında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu süreç, yerel güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Alt Geçitte Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Bursa'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 araç ile 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Gündem

Samsun’da Araç Çarpışması: 4 Kişi Yaralı

Samsun'da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.