Şırnak’ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Baskını: 23 Gözaltı

ŞIRNAK’TA UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Şubat tarihleri arasında 23 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, 23 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda toplamda 16 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 4 adet sentetik hap, 90 adet sikke ile 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 5 bin 698 adet bandrolsüz sigara, 24 adet elektronik sigara, 170 adet puro, 139 adet gözlük, 5 adet elektronik eşya, 218 adet inşaat malzemesi ve 348 adet muhtelif gümrük kaçağı ürün de bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlerin toplam değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.

GÖZALTI VE YASAL İŞLEMLER

Bu operasyonlar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şırnak’taki bu tür operasyonların, suçla mücadelede kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.