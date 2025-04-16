Sırrı Bey Ayağa Kalkacak, Barış Olacak

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu

Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyarete geldiği sırada rahatsızlandığını ve “Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu” şeklinde ifade etti. Demirtaş, mektubunu “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. Bunu en çok hak edenlerdensin. Seni seviyoruz can abim.” sözleriyle sonlandırdı. Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve 12 saat süren bir ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Ameliyat sonrası yapılan ilk açıklamada Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Duygulu Bir An

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’e tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden bir mektup yazdı. Mektubunda, son cezaevi ziyaretinde yaşananları paylaştı. Sırrı Bey’in aniden fenalaştığını, renginin beyazlaştığını ve kalbini tuttuğunu aktardı. “Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı” dedi. Demirtaş, o zor anlarda Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la beraber gözlerinin dolduğunu ve daracık hapishane görüş odasında barış konusunu konuşmanın zorluğunu hissettiklerini belirtti.

Barış İçin Söz Verildi

Sırrı Bey’in geri döndüğünde her zamanki neşesini takınmaya çalıştığını dile getiren Demirtaş, “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!” şeklinde bir söz söylediğini aktardı. Orada birbirlerine “önce barış, ölümse Allah’ın emri” diyerek söz verdiklerini ifade etti. Sırrı Bey, o haliyle dışarı çıkarak Edirne Cezaevi önünde “yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı. Demirtaş, Türk halkının bu koca yürekli evladı Sırrı’nın barış için çok çalıştığını, emek verdiğini ve asla çiğlik yapmadığını vurguladı. Haksız saldırılara rağmen barış yolunda inatla yürümeye devam ettiğini belirtti.

Dualar Ve Destek

Demirtaş, Sırrı Bey’in hatırının, kıymetinin büyük olduğunu söyleyerek, “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak” dedi. “Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim.” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.