Sırrı Süreyya Önder’den yeni bilgi

SIRA DIŞI AMELİYAT VE HASTANE DURUMU

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski oldukça yüksek olan kapsamlı bir ameliyat geçirdi. 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılan Önder’in doktorları, acil serviste yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını bildirdi.

HASTANE AÇIKLAMASI VE TEDAVİ SÜRECİ

Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.” ifadeleri yer aldı.

ÜMİT VERİCİ GELİŞMELER

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder ile ilgili umut verici iki gelişmeyi aktardı. Sağbaş, dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu belirterek, “Kanaması durdu gibi.” dedi. Ayrıca, Önder’in kendi kendine nefes alma çabası ve kızının yanına girdiğinde tepkiler vermesi olumlu olarak değerlendirildi. Ancak kalbin sağ tarafında basmama durumunun sürdüğünü ekledi. Sağbaş, kandaki asit oranının düşmeye başladığını belirterek, “Ümit verici bir gelişme.” diye konuştu.

DOKTOR HEYETİNDEN YENİ KONTROL

Bugün bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder’i sağlık kontrolü için ziyaret edeceği bilgisi geldi. Önder’in sağlık durumu üzerine şu an için yeni bir gelişme bulunmuyor.

KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba.” diyerek başlayan Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.” diyerek, Önder’in yaşaması için mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın.” sözleriyle babasına duyduğu bağlılığı dile getirdi.

UYUTMA SÜRESİ VE SİYASİ DESTEK

Hastaneye siyasilerin ziyaretleri de sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” dedi. Kılıçdaroğlu, Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi ve, “Uyutmalarının nedeni, daha kısa sürede sağlığına kavuşması için. Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur.” şeklinde konuştu.