Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi

ÖNDER’İN HAYATINDAKİ SON DÖNEM

Yoğun bakımda tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik durumu bozulan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanmak üzere hastaneden alındı ve cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’ne götürüldü.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Bugün saat 10.40 civarında Önder’in cenazesi, Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’nden alınarak törenin gerçekleştirileceği Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) taşındı. Törene katılanlar, Önder’in tabutunu dakikalarca alkışladı. Tabutunun başında kızı ve kardeşi derin bir hüzünle gözyaşı döktü.

CENAZE PROGRAMI DETAYLARI

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı bugün saat 11.00’de AKM’de düzenlenecek anma töreni ile başlayacak. Ardından, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Önder’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

HAYAT HİKAYESİ VE SİYASİ KARİYERİ

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Adıyaman’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı, ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Darbe karşıtı protestolara katıldığı için 12 yıl hapis cezası alan Önder, 7 yıl cezaevinde kaldı. Ayrıca sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuk gibi alanlarda aktif oldu. Yazdığı ve birlikte yönettiği “Beynelmilel” filmi, 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü aldı.

Önder, 24. dönem İstanbul milletvekili, ardından 25 ve 26. dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2013-2015 yıllarında “çözüm süreci” kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde bulundu. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, 2019’da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Sırrı Süreyya Önder, bir çocuk babasıydı.