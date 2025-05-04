Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi

Yoğun bakım sürecinde tedaviye cevap vermeyen ve nörolojik durumu kötüleşen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeni ile dün hayatını kaybetti.

ÖMER ÇELİK’TEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye’nin bütün renkleri Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurlamak için burada. Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız, dostumuz olan bir kişi. Bizim için son derece üzüntü verici bir vefat oldu. Son zamanlarda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak sık sık gece saatlerde Meclis’te bir araya geliyorduk. Sağlığı söz konusu olduğunda, ‘İnşallah bu günleri görelim sağlığımıza bakarız’ diyordu. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum, Allah mekanını cennet eylesin.” ifadelerini kullandı.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ’NDE T ÖREN

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. AKM’de düzenlenen törenin ardından Önder’in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu. Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

AKM’DE DÜZENLENEN TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Önder için AKM’de düzenlenen anma töreni bugün saat 11.00’de başladı ve sona erdi. Törende, Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir tarafından babasının en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş’tan “allı turnam” şarkısı çalındı.