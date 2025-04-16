Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Anlatmış!

YENİ SÜREÇ VE SAĞLIK DURUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalarla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde önemli bir rol üstlenen TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu kamuoyuna bildirdiği süreçte, birçok kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Önder’in, hastalığı hakkında daha önceden de açıklamalarda bulunduğu belirlendi.

GÖRÜŞLERİ VE HASTALIK TECRÜBESİ

HaberTürk canlı yayınında konuşan Sırrı Süreyya Önder, “Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek” açıklamasında bulundu. Önder, yaşamını nasıl değerlendirdiğini vurgulayarak, “Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım” ifadelerini kullandı. Hayatı anlamlandırmanın önemine değinen Önder, pişmanlık duymadığı şekilde yaşadığını belirtti.

AİLE VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Önder, “Ben helallik isteyene çok dayanıksız bir insanım. Bu da bana şunu yapmıştı’ lafı aklımdan bile geçmez” diyerek, insanlara faydalı olmanın gerekliliğini vurguladı. Ailesine ve torunlarına olan sorumluluğunu da dile getiren Önder, “Onlar ‘Bunlar bizim babamız, dedemiz’ diye bakarlarsa yapmadım, yapmamaya çalıştım” şeklinde konuştu. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Önder, “Gelin kol kola girelim. Meseleyi kavramlara, çağrılara, şartlara sıkıştırmayalım” dedi.

BARIŞA VERDİĞİ DESTEK

Sırrı Süreyya Önder, barışın önemini her zaman ön planda tuttuğunu belirterek, “Zaman zaman dünya görüşümü zorlayan şeyler olduğunda tercihimi hep barıştan yana koydum. Zerre pişman değilim” diyerek, sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğini ifade etti. Önder, yaptığı bu açıklamalarla hayatına dair bir muhasebe yaparak, toplum için daha yapıcı bir yaklaşım sergilemenin önemi üzerinde durdu.