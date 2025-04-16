Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Anlattı

ÖNDER’İN HASTALIK SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni süreçte, İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli bir rol üstlenen TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aort damarında meydana gelen yırtılma sebebiyle ameliyata alınan Önder’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Önder için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağıyor. Ayrıca, Önder’in hastalığını daha önce dile getirdiği anlaşıldı.

ÖNDER’İN DUYGUSAL YORUMLARI

“HaberTürk” canlı yayınına katılan Sırrı Süreyya Önder, hastalığıyla ilgili olarak “Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz” açıklamasında bulundu. Önder, aynı zamanda yaşamı sorguladığını ve insanlara faydalı olup olamadığını düşündüğünü belirtti. “Kendi dairemde kimseye muğber değilim. Şekvacı da değilim. Unuttuklarım varsa da helal olsun. Anlamlandırdığımı düşünüyorum bu hayatı” ifadeleriyle de hissettiklerini paylaştı.

KENDİ DEĞERLENDİRMESİ VE MESAJI

Kürt halkının ve yoldaşlarının kendisi açısından taşıdığı değere de vurgu yapan Önder, “Yarın emre hak vaki olsa gözüm açık gitmez” dedi. Torunu ve çocuğu için süregelen bir dikkat ve sorumluluk hissi taşıdığını belirten Önder, “Gelin kol kola girelim. Meseleyi kavramlara, çağrılara, şartlara sıkıştırmayalım” diye konuştu. Önder, barışın emekçisi olduklarını vurgulayarak, dünya görüşü ne olursa olsun barıştan yana durduğunu ve bu düşüncelerini son nefesine kadar taşımaya devam edeceğini ifade etti.