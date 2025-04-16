Sırrı Süreyya Önder’in Sağlığı Ciddi! Ameliyat Süresi 12 Saat!

HASTANE AÇIKLAMASIDA SON DURUM

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair hastaneden bilgi verildi. Verilen bilgilere göre, Önder, gece saat 23.05’te kalbi durmuş olarak hastaneye getirildi. İki kez kalp masajı yapıldıktan sonra önemli bir ameliyat süreci başlatıldı. Doktorların bugün saat 12.00 itibarıyla verdiği bilgiye göre, “Muhtemelen hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadı. Operasyon 12 saat sürdü, aort kapağı değiştirildi. Şimdiye kadar gördüğümüz en zor durumlardan biriydi. Önder ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat geçirdi. Kalbinin sağ kısmında kasılma yok. En çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Nörolojik durumuna ilişkin ilerleyen süreçte açıklama yapacağız. Uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerin takibini yapıyor, tedaviyi düzenliyoruz.”

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Önder, İstanbul’daki konutunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi sonrasında, dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder’in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini aktardı. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık olduğu tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat dün gece saat 23.35’te başladı.

AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

Ameliyatı yaklaşık 12 saat süren Önder, yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu belirtilen Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, “Önder’e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldı. Aort damarında yırtık tespiti yapıldı. Takiben 23.05’te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur.” denildi. “Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’te operasyon başlamıştır,” ifadesi de yer aldı. Hastane açıklamasında, Önder’in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı ve aort kapağının değiştirildiği aktarıldı. “12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir,” denildi.

AORT YIRTIĞI NEDİR?

Aort, vücudun en büyük damarıdır ve kalbin hayati bir parçasıdır. Aort yırtığı, damarın iç tabakalarında kanama olması anlamına geliyor ve bu durum son derece ciddi bir tıbbi acil durum oluşturuyor. Aort ameliyatları, yüksek risk taşıyan cerrahi müdahalelerdir.

SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında son açıklama, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan geldi. Ameliyatın henüz tamamlanmadığını belirten Doğan, “Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Doğan, ayrıca “Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz,” diyerek umutlu olduklarını dile getirdi.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

DEM Parti, Önder’in sağlık durumu ile ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı. Aort damarında yırtık olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Önder’in hastaneye götürüldüğü saatlerde durumunun ciddi olduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül, ameliyat süresi ile ilgili açıklama yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bilgi aldı.

SİYASİ TEMSİLCİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Ameliyat haberinin ardından birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hastaya acil şifalar dileyen mesajlar paylaştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATI

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Sinemacı, yönetmen ve senarist olarak çeşitli gazete köşe yazarlığı yaptı. 24. Dönemde İstanbul’dan, 25 ve 26. Dönemde de Ankara Milletvekili olarak seçilen Önder, halen TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyor. Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılması sonucu oluşan son derece ciddi ve hayati risk taşıyan bir durumdur. Aort yırtılmasının acil cerrahi müdahale gerektirdiği belirtildi.