Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu iyi

HASTANEYE KALDIRILDI VE AMELİYAT GEÇİRDİ

Geçmişte kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, acil durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe halde ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorlar, acil serviste yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını bildiriyor.

HASTANE AÇIKLAMADA BULUNDU

Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama, “Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.” şeklindeydi.

AMELİYAT SONRASI OLUMLU GELİŞMELER

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut verici iki gelişmeyi paylaştı. Sağbaş, dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu aktardı ve “Kanaması durdu gibi.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasının ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesinin olumlu işaretler olduğunu belirtti. Ancak kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini de ifade etti. Kanal daki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, “Ümit verici bir gelişme.” şeklinde konuştu.

DOKTOR HEYETİ KONTROL İÇİN GİDECEK

Bugün bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder’i sağlık durumu kontrolü için ziyaret edeceği de bildirildi. Şu an için sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor.

KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden duygulandıran bir paylaşımda bulundu. “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba.” diyerek başlayan Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın.” dedi ve Önder için dua edilmesi çağrısında bulundu.

UYUTMA SÜRESİ UZATILDI

Siyasilerin hastaneye ziyaretleri devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” dedi. Kılıçdaroğlu, Önder’in sağlığına kavuşması için umutlu olduklarını da sözlerine ekledi.