Sırrı Süreyya Önder: Öcalan’ın Şartı Yok

ÇAĞRININ TARİHİ ANLARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle yapılan bu tarihi çağrı, MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki talebi ile başlamış durumda. DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj aktardı. PKK’nın kendini feshetme çağrısının ardından art arda gelen açıklamalar arasında, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un konuğu olan Önder, İmralı çağrısı hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

ÖCALAN’IN TALEBİ YOK

Önder, Öcalan’ın herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak, “Ön şart ya da sonrasında şu şart diye bir şey yok. Bunu bütün bir şerefimle söylüyorum. Şerefim üzerine temin ederim ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok.” ifadesinde bulundu. Devamında işin gerekliliklerinin olduğunu belirterek, bu sürecin bir adım olduğunu ve çağrı metninin bir bölümün sonucunu oluşturduğunu söyledi.

GELİŞMELER SONRASI SÜREÇ

Peki bundan sonra ne olacak? Önder, yürütülecek süreç için bazı teknik, altyapı ve hukuki enstrümanlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ancak bu unsurların sürecin şartı olmadığını, aksine gereğini oluşturduğunu vurguladı.

İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İlk aşamanın başarıyla tamamlandığını aktaran Önder, bunun bu işin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğunun altını çizdi. İlk aşamanın hayati önem taşıdığını, çünkü herkesin bir irade beyanında bulunduğunu belirtti. Bundan sonrası için ise bu süreci birlikte şekillendirme zamanı olduğunu ifade etti.