Sırrı Süreyya Önder: Öcalan’ın Şartı Yok

DEVLET BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası tarihi anlar yaşanıyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlatılan bu süreç, Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve ortadan kaldırılması yönündeki çağrısıyla başladı. DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri üçüncü görüşme sonucunda kamuoyuna önemli bir mesaj duyurdu. PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki çağrının ardından yapılan açıklamalar hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken bir açıklama da DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’den geldi. Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk olan Önder, İmralı çağrısına dair merak edilenleri cevapladı.

ÖCALAN’IN TALEBİ YOK

Önder, Öcalan’ın herhangi bir talebinin bulunmadığını belirterek, “Ön şart ya da sonrasında şu şart diye bir şey yok. Bunu tüm şerefimle söylüyorum. Şerefim üzerine temin ederim ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok” sözleriyle konuyu netleştirdi. Önder, sözlerine devamla, “İşin gereklilikleri var. Yani bu bir adımdı, atıldı. Bu çağrı metni bir bölümün sonucuydu” dedi.

GELİŞMELERİN GELECEĞİ

“Peki bundan sonra ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Önder, sürecin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için teknik, altyapı ve hukuki bir takım enstrümanlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ancak bu gereçlerin sürecin şartı olmadığını da vurguladı; bunların sadece gereklilik olduğunu belirtti.

İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İlk aşamanın başarıyla tamamlandığını belirten Önder, “İlk aşama bu işin yüzde 50’sinden fazlasıdır. İlk aşama, hayati olan en önemli kısımdı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu” açıklamasını yaptı. Bundan sonrasının ise bu süreci birlikte örme zamanı olduğunu ifade etti.