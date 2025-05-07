Sırrı Süreyya Önder, TBMM’de anıldı

GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIKTAN SONRA ANILDI

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anıldı. Taziyelerini kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ MECLİS’E DÖNDÜ

Kurtulmuş’un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona girdi. Bahçeli, rahatsızlığının ardından 99 gün sonra yeniden Meclis’e dönmüş oldu. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini iletti ve başsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

Sırrı Süreyya Önder’in yakın çalışma arkadaşı olduğunu belirten Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik.” dedi. Önder’in yurtsever bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden biri olmuştur. Barışın sağlanması için inisiyatif almıştır.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ VASİYETİMİZDİR

Kurtulmuş, Önder’in terörsüz bir Türkiye idealine sahip çıkmak amacıyla yapılan çalışmaları önemsediklerini belirtti. “Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz.” dedi.

HATİMOĞULLARI: “FARKLILIKLARA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR”

Kurtulmuş’un ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları söz aldı. Hatimoğulları, “O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye’de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, bu nedenle rahatsızlığını geri plana itti.” açıklamasında bulundu.