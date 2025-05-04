Sırrı Süreyya Önder Uğurlandı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SON YOLCULUĞU

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan tarihinde İstanbul’da yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sırrı Süreyya Önder, dün saat 16:10’da hayatını kaybetti ve bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLDİ

Önder’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Mezarlık yolunda bekleyen bazı vatandaşlar cenaze aracına el salladı. Defin merasimine, Önder’in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve birçok vatandaş katıldı. Önder’in manevi yolculuğu ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde gerçekleşti.

ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE’NİN BÜTÜN RENKLERİ

Cenaze töreninde bir konuşma yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye’nin bütün renkleri Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurlamak için burada. Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız, dostumuz olan bir kişi. Bizim için son derece üzüntü verici bir vefat oldu.” dedi. Ayrıca, “Son zamanlarda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak sık sık gece saatlerinde Meclis’te bir araya geliyorduk. Sağlığı söz konusu olduğunda, ‘İnşallah bu günleri görelim sağlığımıza bakarız’ diyordu. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum, Allah mekanını cennet eylesin,” diye ekledi.

CENAZE NAMAZININ KILINDIĞI CAMİDE YOĞUN KALABALIK

Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan kalabalık dikkat çekti. Camii çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı ve camii önüne konulan bariyerler dikkat çekti.