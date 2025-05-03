Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Türkiye’nin sevilen siyasetçisi, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10’da yaşamını yitirdi. 18 gündür yoğun bakımdaki yaşam savaşını sürdüren Önder için hastane resmi bir açıklama yaptı. İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Önder’in vefat ettiğini duyurdu. 15 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder, 12 saatlik zor bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

AÇIKLAMA VE AMELİYAT SÜRECİ

Florence Nightingale Hastanesi’nin 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” Hastane, Önder’in nörolojik tablosunun son günlerde kötüleştiğini, beyin ödemi ve refleks kaybının tedaviye yanıt vermediğini daha önce bildirdi.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

Hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı belli oldu. Önder için ilk tören saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı Şişli Camii’nde kılındıktan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SAĞLIK SÜRECİNİN DETAYLARI

Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansta kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajıyla hayata döndürüldü. Aort damarında yırtık tespit edilmesi üzerine by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapıldı. ECMO (kalp destek cihazı) ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşmiş, beyin ödemi artmıştı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Mucize peşindeyiz” açıklamasıyla umutlarını belirtti. Ancak, Önder’in durumu kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğuydu. Babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önder’dir. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, ailesine destek olmak için çeşitli işlerde çalıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördüğü sırada 1980 darbesi nedeniyle siyasi faaliyetleri dolayısıyla 12 yıl hapis yattı. “Beynelmilel” filmi ile sinemada ödüller kazanan Önder, 2011’de BDP destekli bağımsız milletvekili olarak seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Mizahı, barış çabaları ve halkla iç içe duruşuyla tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.