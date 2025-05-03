Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

ÜLKEMİZİN SEVİLEN SİYASETÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin tanınan siyasetçisi, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 18 gündür yoğun bakımda yaşam savaşını sürdüren Önder için hastane resmi bir açıklama yayınladı. İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025’te Önder’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılmasının ardından hastaneye kaldırılmış, 12 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Florence Nightingale Hastanesi’nin 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamasında, “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. Hastane, Önder’in nörolojik durumunun son günlerde kötüleştiğini, beyin ödemi ve refleks kaybının tedaviye yanıt vermediğini daha önce vurgulamıştı.

SAĞLIK SÜRECİNİN DETAYLARI

Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirmişti. Ambulansta kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajıyla hayata döndürülmüştü. Aort damarındaki yırtık nedeniyle by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapılmıştı. ECMO (kalp destek cihazı) ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşmiş ve beyin ödemi artmıştı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Mucize peşindeyiz” açıklamasıyla umutlarını dile getirmişti. Ancak, Ülkemizin sevilen isminin durumu kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğan Önder, Türkmen kökenli bir aileye mensuptur. Babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önder’dir. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek sağlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim gördüğü sırada 1980 darbesi nedeniyle siyasi faaliyetleri sebebiyle 12 yıl hapis yatmıştır. “Beynelmilel” filmiyle sinema alanında ödüller kazanmış, 2011 yılında BDP destekli bağımsız milletvekili olarak seçilmiştir. 2013-2015 yılları arasında gerçekleşen çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer almıştır. Mizahı, barış çabaları ve halkla iç içe duruşuyla tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.