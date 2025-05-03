Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

ÖNDER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Türkiye’nin sevilen siyasetçisi, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10’da hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Önder için hastane açıklama yaptı. İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Önder’in vefatını resmi bir açıklamayla duyurdu. Önder, 15 Nisan 2025’te geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 12 saatlik zor bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastanenin 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamasında, “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” denildi. Hastane, Önder’in nörolojik durumunun son günlerde kötüleştiğini, beyin ödemi ve refleks kaybının tedaviye yanıt vermediğini daha önce belirtmişti.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı belirlendi. Önder için ilk tören saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ise Şişli Camii’nde kılınacak ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SAĞLIK SÜRECİNİN DETAYLARI

Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulans yolculuğunda kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajıyla hayata döndürüldü. Aort damarında yırtık tespit edilmelerinin ardından by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapıldı. ECMO (kalp destek cihazı) ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşti ve beyin ödemi arttı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş “Mucize peşindeyiz” açıklamasıyla umutlarını dile getirmişti. Ancak, Önder’in durumu kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğan Önder, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğuydu. Babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önder’di. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken 1980 darbesi sonrası siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapis yattı. “Beynelmilel” filmiyle sinemada ödüller kazanan Önder, 2011’de BDP destekli bağımsız milletvekili seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Mizahı, barış çabaları ve halkla iç içe duruşuyla tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.