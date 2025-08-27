Şişhane Metro Durağı’nın Çıkışları Kapalı

YANLIŞ BİLGİLER DÜZELTİLDİ

Bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ancak, bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

GÜVENLİK AMAÇLI KAPALILIK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik sırasında güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Şişhane Metro Durağı’nın Vergi Dairesi çıkışı ve Beyoğlu Belediyesi çıkışının kapatılacağını bildirdi. Duyuruda, “Sadece 2 çıkış güvenlik amacıyla kapalı olacak” ifadesi yer aldı.

BÜTÜN ÇIKIŞLAR HİZMET VERİYOR

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise normal seyrinde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yaptı. Yapılan duyuruda, valiliğin de “Medya kuruluşlarında yer alan bu haberler gerçek değildir” açıklaması yer aldı ve etkinlikte güvenlik açısından alınan önlemler vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.