Gündem

Şişhane Metro Durağı’nın Çıkışları Kapalı

sishane-metro-duragi-nin-cikislari-kapali

YANLIŞ BİLGİLER DÜZELTİLDİ

Bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ancak, bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

GÜVENLİK AMAÇLI KAPALILIK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik sırasında güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Şişhane Metro Durağı’nın Vergi Dairesi çıkışı ve Beyoğlu Belediyesi çıkışının kapatılacağını bildirdi. Duyuruda, “Sadece 2 çıkış güvenlik amacıyla kapalı olacak” ifadesi yer aldı.

BÜTÜN ÇIKIŞLAR HİZMET VERİYOR

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise normal seyrinde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yaptı. Yapılan duyuruda, valiliğin de “Medya kuruluşlarında yer alan bu haberler gerçek değildir” açıklaması yer aldı ve etkinlikte güvenlik açısından alınan önlemler vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNEMLİ

Gündem

Nissan R35 GT-R üretimini durduruyor!

Nissan, popüler efsanevi modelini üretimden kaldırma kararı alarak otomotiv dünyasında dikkat çekti. Bu sürpriz gelişme sektörde tartışmalara yol açtı.
Sürmanşet

Google, Gmail Kullanıcılarına Saldırı Uyarısı Yaptı

Salesforce'un platformunda önemli bir veri ihlali yaşandığı açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.