Şişhane Metro İstasyonda Kapatmalar Var

GAZETE VE SOSYAL MEDYA DAKİ İDDİALARIN ASILSIZLIĞI

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde bilgiler yayımlandı. Ancak bu bilgilendirmeler doğru değil.

GÜVENLİK AMAÇLI KAPATILAN ÇIKIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu etkinlik için güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışının kapalı olacağını açıkladı.

DİĞER ÇIKIŞLAR NORMAL HİZMET VERİYOR

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise herhangi bir kesinti olmadan hizmet veriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yaparak şunları belirtti: Çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklindeki haberler doğru değildir. Etkinlik esnasında güvenlik için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kapatılmıştır. Diğer çıkışlar ise normal olarak hizmet vermektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.