Şişhane Metro İstasyonu Kapatılmadı!

MEDYA GÖRÜŞLÜ HABERLERİN DOĞRULUĞU

Son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ancak bu iddialar doğru değil.

GÜVENLİK AMAÇLI KAPANAN ÇIKIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik sırasında güvenlik kontrollerinin daha etkin yapılabilmesi için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışının kapatılacağını bildirdi.

DİĞER ÇIKIŞLAR HİZMETTE

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise normal bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle: “Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında ‘CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı’ şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi için belirli çıkışların kapatıldığı ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.