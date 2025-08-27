Şişhane Metro İstasyonu Kapatılmadı!

MEDYA RESMİ AÇIKLAMALARI YANLIŞ YAPIYOR

Bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde yorumlar yapılıyor. Ancak bu bilgiler doğru değil.

Sadece İKİ ÇIKIŞ GÜVENLİK NEDENİYLE KAPALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince güvenlik kontrollerinin etkili bir şekilde yapılabilmesi için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışının kapatılacağını bildirdi.

DİĞER ÇIKIŞLAR HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Şişhane Metro Durağı’na bağlı diğer çıkışlar ise normal seferlerine devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu konuya dair doğru bilgilendirme yapmak adına bir açıklama gerçekleştirdi. Valilik açıklaması şu şekilde: “Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar ise hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”