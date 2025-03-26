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Şişli Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltında

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SORUŞTURMANIN KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen araştırma, PKK/KCK silahlı terör örgütünün büyük şehirlerdeki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği “kent uzlaşısı” çalışmaları üzerine odaklanıyor. Bu bağlamda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasi alan sorumlusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Azad Barış ve HDK üyesi olduğu belirtilen Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

EBRU ÖZDEMİRLİ GELİŞMELER

Firari durumdaki Ebru Özdemir, yürütülen soruşturma süreci içinde teslim olarak gözaltına alındı. Özdemir’in teslim olması, soruşturmanın seyrini etkilemesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

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Ebru Özdemir Teslim Oldu ve Gözaltında

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, PKK'nın 'kent uzlaşısı' eylemleri kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararıyla teslim oldu ve gözaltına alındı.
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İki CHP Vekilinin Dosyaları Ankara’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali soruşturma çerçevesinde CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak savcılığa iletildi.

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