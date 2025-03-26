Şişli Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltında

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen araştırma, PKK/KCK silahlı terör örgütünün büyük şehirlerdeki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği “kent uzlaşısı” çalışmaları üzerine odaklanıyor. Bu bağlamda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasi alan sorumlusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Azad Barış ve HDK üyesi olduğu belirtilen Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

EBRU ÖZDEMİRLİ GELİŞMELER

Firari durumdaki Ebru Özdemir, yürütülen soruşturma süreci içinde teslim olarak gözaltına alındı. Özdemir’in teslim olması, soruşturmanın seyrini etkilemesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.