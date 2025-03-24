Şişli Belediyesi’nde Polis Arama Başlattı

ŞİŞLİ’DE HAREKETLİ ANLAR YAŞANIYOR

Şişli’de sabah saatlerinde gergin anlar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı yolsuzluk ve terör soruşturması sonucunda Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan görevden alındı. Bu durum üzerine, polis ekipleri belediye binasına girerek kapsamlı bir inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı, Resul Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığını duyurdu.

BELEDİYE BİNASINDA DETAYLI ARAMA YÜRÜTÜLÜYOR

Erken saatlerden itibaren Şişli Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis ekibi, binanın tüm katlarında detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ekipler, özellikle üst katlara erişimi kısıtlayarak tüm katları titizlikle kontrol ediyor. Belediyedeki çalışanların hareketleri sınırlanırken, bina çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Arama sürecinin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

KAYYUM ATAMASI RESMİLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Resul Şahan’ın yerine Atanan Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak görev alacağı bildirildi. Ertürkmen’in gün içinde belediye binasına gelerek resmen görevine başlayacağı öğrenildi.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

CHP’li bir grup, gece boyunca Şişli Belediyesi binasında nöbet tutarak kayyum kararına yönelik tepkilerini dile getirdi. “Şişli Belediyemizdeyiz, kayyuma teslim olmayacağız” diyen partililer, demokratik süreçlerin hiçe sayıldığını öne sürdü. Sabah saatlerinde de süren nöbetin devam ettiği gözlemlendi.

CHP’Lİ BAŞARIR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Saat 09.00’da kayyum geliyor” ifadesini kullanarak gelişmelere dikkat çekti. Başarır’ın bu açıklaması, Şişli’deki olayların gün boyunca gündemde kalacağını gösteriyor.

NE OLMUŞTU? SORUŞTURMA VE GÖREVDEN ALMA SÜRECİ

İstanbul’da başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması, Şişli’yi de etkilemiş durumda. Kent uzlaşısı protokolü çerçevesinde yürütülen bu soruşturma sonucunda İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, kayyum atama kararını uygulamaya soktu.