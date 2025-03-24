Şişli Belediyesi’ne Polis Araması Başladı

Şişli’de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkili yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından polis ekipleri, belediye binasında kapsamlı bir arama başlattı. İçişleri Bakanlığı, Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadığını bildirdi.

belediye binasında detaylı arama

Sabahın erken saatlerinde Şişli Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis ekibi, binanın her katında detaylı bir arama çalışması yapıyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, ekipler tüm katları tek tek incelerken, özellikle üst katlara erişim kısıtlandı. Belediye çalışanlarının hareket alanı da daraltılırken, bina çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Arama sürecinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

kayyum ataması resmi olarak duyuruldu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Resul Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak görevlendirildiği ifade edildi. Ertürkmen’in gün içerisinde belediye binasına gelerek görevine resmi olarak başlayacağı öğrenildi.

chp’den kayyum kararına tepki

CHP’li bir grup, gece boyunca Şişli Belediyesi binasında nöbet tutarak kayyum kararına karşı protesto düzenledi. “Şişli Belediyemizdeyiz, kayyuma teslim olmayacağız” mesajını veren partililer, demokratik süreçlerin hiçe sayıldığını belirtti. Sabah saatlerinde de nöbetin devam ettiği görüldü.

gelişmelerin gündemde kalacağı sinyali

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 09.00’da kayyum geliyor” diyerek gelişmelere dikkat çekti. Başarır’ın bu açıklaması, Şişli’deki hareketliliğin gün boyu gündemde kalacağının sinyalini verdi.

soruşturma ve görevden alma süreci

İstanbul’da başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dâhil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması, Şişli’yi de etkiledi. Kent uzlaşısı protokolü üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu hakkında bir tutuklama kararı çıkarken, aynı kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, kayyum atama kararını uygulamaya koydu.