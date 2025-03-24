Şişli Belediyesine Polis Operasyonu Başladı

Şişli’de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı yolsuzluk ve terör soruşturması sebebiyle görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığını duyurdu.

BELEDİYE BİNASINDA KAPSAMLI ARAMA

Erken saatlerde Şişli Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis ekibi, bina genelinde detaylı bir arama gerçekleştiriyor. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, ekipler tüm katları tek tek kontrol ederken, özellikle üst katlara erişim kısıtlanıyor. Belediye çalışanlarının hareket alanı daraltılırken, bina çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Arama sürecinin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

KAYYUM ATAMASI RESMİLAŞTI

İçişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, Resul Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi. Ertürkmen’in gün içinde belediye binasına gelerek görevine resmen başlayacağı öğrenildi.

CHP’DEN TEPKİ: “TESLİM OLMAYACAĞIZ”

CHP’li bir grup, gece boyunca Şişli Belediyesi binasında nöbet tutarak kayyum kararına itiraz etti. “Şişli Belediyemizdeyiz, kayyuma teslim olmayacağız” diyen partililer, demokratik süreçlerin hiçe sayıldığını savundu. Sabah saatlerinde de nöbetin devam ettiği gözlemlendi.

CHP’li BAŞARIR’DAN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından “Saat 09.00’da kayyum geliyor” şeklinde bir paylaşımda bulunarak gelişmelere dikkat çekti. Başarır’ın bu ifadeleri, Şişli’deki hareketliliğin gün boyunca gündemde kalacağının sinyalini verdi.

NE OLMUŞTU? SORUŞTURMA VE GÖREVDEN ALMA SÜRECİ

İstanbul’da başlayan yolsuzluk ve terör soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da kapsıyor. Kent uzlaşısı protokolü ile yürütülen soruşturmada, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, kayyum atama kararını uygulamaya soktu.