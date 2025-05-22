Şişli’de Dairede Yangın Çıktı

ŞİŞLİ’DE YANGIN PANİĞİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevlerin hızla yükselmesiyle bina sakinleri panik içinde dışarıya koştu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SÜRECEK

Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor. Güvenlik amacıyla apartmanın boşaltılması sağlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürüyor. Yangının nedenine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ve olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.