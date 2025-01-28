Sisli Havada İstanbul’un 6 Bölgesine Dikkat!

ISTANBUL’DA SİSLİ VE PUSLU HAVA ETKİSİ SÜRÜYOR

İstanbul’da bir hafta boyunca sürecek olan sisli ve puslu hava koşulları etkili olacak. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle, kentin sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus görünümde. Bu hava durumu, İstanbul’da hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.

HAFTA BOYUNCA DİKKAT GEREKEN BÖLGELER

Hava kirliliğinin en fazla hissedildiği alanlar arasında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane yer alıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Türkiye’nin Afrika’dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisinde olduğunu belirtiyor.

SİS VE PUSUN NEDENLERİ

Özdemir, İstanbul’da görülen sabah ve akşam saatlerindeki sis ve pusun sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğumasından kaynaklandığını aktarıyor. “Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor.” diyor. Özdemir bu durumun deniz, göl kenarları ve ormanlık alanlarda buharlaşmaya yol açtığını vurguluyor.

MEVSİM ETKİLERİVE DİKKAT UYARISI

“Kış mevsiminde olduğumuz için dikkatli olmamız lazım. Yüksek basınç dönemlerinde buzlanma ve sis olaylarına sıkça rastlanacaktır.” şeklinde konuşan Özdemir, İstanbul’da bir hafta boyunca yağış olmadığını ve yüksek basıncın etkisinin devam edeceğini belirtiyor. Metropolde yaşayanların sabah ve akşam saatlerinde sis ve hava kirliliğine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

KRONİK HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

“Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhaya ulaşacaktır. Kronik hastalığı olanlar ve çocuklar mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir.” ifadelerini kullanan Özdemir, İstanbul’un düz bir zemin üzerine kurulmadığını ve sanayiyle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki hava kirliliğinin etkisinin yüksek olacağını vurguluyor. Göztepe, Uzunçayır ve Fikirtepe’nin E-5 yönündeki kısımları ile Kartal ve Mecidiyeköy’de hava kirliliğinin had safhaya ulaştığını dile getiriyor.