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“Site Yönetiminde Denetim ve Şeffaflık”

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AİDAT SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Kat mülkiyeti sahiplerinin yaşadığı yüksek aidat sorunlarına çözüm sunacak bu düzenleme, site ve apartman yönetimlerinin Çevre Bakanlığı denetimi altında kalmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede, yönetimi üstlenen firmalar yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek. Aynı zamanda, yönetim harcamalarına dair kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak ve aşırı aidat artışlarının önüne geçilecek.

YÖNETİM STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR

Başkent Ankara’da geçen hafta gerçekleştirilen Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarından uzmanların görüşleri alınarak taslak düzenleme değerlendirildi. Kat mülkiyeti kanunu doğrultusunda güncellenen bu mevzuat, tesis yönetim firmalarının büyüklük ve sundukları hizmetleri baz alarak sınıflandırılmasını öngörüyor. Ayrıca, yönetici ve personelin belirli eğitim ve kriterleri yerine getirmesi gerekecek.

DENEYİMSİZ YÖNETİMLERE YAPTIRIM

Yeni düzenleme, şeffaf bilgi akışı sağlamayan ya da belirlenen kurallara uymayan site yönetimlerine çeşitli yaptırımlar uygulanmasını mümkün kılıyor. Çeşitli yaptırımlar, faaliyetten yasaklanmaya dek geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu düzenleme, site sakinlerine daha güvenli ve adil bir yönetim sunmayı hedefliyor. Nihai onay için son detayların tamamlanacağı mevzuat taslağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. Bu yeni yönetmelikle, site sakinlerinin mali ve idari güvenceye kavuşması ve şeffaflığın sağlanması bekleniyor.

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