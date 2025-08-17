Site Yönetimlerine Denetim Uygulanacak

KONUT AİDATLARI YÜKSELİYOR

Konut aidatlarının artışı, uluslararası konut piyasasında endişelere neden oluyor. Artık yüksek fiyatların ödenmemesi, kiracıların ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesi ve harcama kalemlerinin şeffaf bir şekilde görünmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli adımlar atıyor.

Bakanlık Denetlemelere Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu süreçte site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını belirtip, “Gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu satede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini” ifade etti.

Şirketler Sınıflandırılacak

Ayrıca, site yönetimi hizmeti veren şirketlerin de belirli bir sınıflandırmaya tabi tutulacağı belirtildi. Bu bağlamda, firmalar “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre girme şansına sahip olamayacak. Her bir şirket, bakanlık tarafından yetkilendirilip ardından denetlenecek.

Kiracıların Ödemesi Gereken Giderler

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu vurguladı. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlere kiracıların katılmasının gerektiği belirtildi. Ancak “Kullanım kaynaklı olmayan, örneğin işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimlerin, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masraflarının mal sahibi tarafından ödenmesi gerektiği” uzmanlar tarafından ifade edildi. Ayrıca, kiracının aidatının, kira bedelini geçmemesi gerektiği de üzerinde durulan bir konu oldu.