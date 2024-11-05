Sivas’ta Açılan Yeni Mesleki Ortaokul

PROJENİN HEDEFİ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİMEK

Millî Eğitim Bakanlığı, 4 pilot ilde mesleki ve teknik eğitimi erken yaşlara taşıma amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu bağlamda, Türkiye’nin ilk 4 mesleki ortaokulundan biri Sivas’ta açıldı. Proje, belirlenen bölümlerde eğitim vererek her öğrencinin ilgi alanlarına göre belirli meslek gruplarında eğitim almasını sağlıyor. Bakanlık, mesleki eğitimi erken yaşlara taşıma ve öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarını sağlama amacıyla “Beceri Geliştirme Programı” adı altında çalışmalara başladı.

ÜCRETSİZ KURS İMKANLARI SUNULUYOR

Bu yaz tatilinde düzenlenen “zanaat atölyeleri” adlı kurslarla, meslek liselerinin kapıları ilk kez ortaokul öğrencilerine açıldı. Ortaokul 7. sınıf öğrencileri için ücretsiz olarak sunulan bu kurslar, Türkiye genelinde 18 ilde 271 okulda, 129 modül kapsamındaki eğitimlerle hayata geçirildi. Sivas’taki mesleki ortaokul, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında açıldı. Ortaokul için başvuru yapan 160 öğrenciden 30’u sınavı geçerek eğitim alma hakkı kazandı. Bu yenilikçi eğitim modeli, gençlerin meslek seçim sürecine erken yaşta başlamasını ve gelecek planlamalarına destek olmayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİLERİN SEVİNCİ HAT SAFHADA

Bu süreçte açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, “Bu yaz sürecinde Türkiye’de ilk defa meslek liselerimizin bünyesinde ‘Beceri Geliştirme Programı’ çerçevesinde Zanaat Atölyeleri ile yeni kurslar açıldı. Bakanlığımızın temel amacı; öğrencilerimizin mesleki noktada bilgilendirilmesi, eğilimlerine göre yönlendirilmeleriydi. Bu süreç çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye’de 4 ilde, bunlardan bir tanesi de Sivas’ımızda olmak üzere meslek liseleri bünyesinde ortaokul açılmış durumdadır. Öğrencilerimizin sevinçleri hat safhada. Kısa bir süre olmasına rağmen bu talep duyurulduğunda 160 öğrencimiz başvurmuştu. Şu anda 30 öğrencimizle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bu da ihtiyacın ne kadar talep gördüğünü gösteriyor” dedi.

TEKNOLOJİ YÖNÜNDEN İLERİ KİŞİLER YETİŞTİRİLİYOR

Vatan için teknolojiyi ve bilimi ileri götürmeyi hedeflediklerini belirten Eslem Şimşek, “Burada bilişim üzerine, Teknofest’e yönelik çalışmalar yapıyoruz. Abilerimizin, ablalarımızın yolunda gitme hedeflerimiz var. Teknofest ile birlikte vatanımızı daha da geliştirme hedeflerimiz var. Büyüyünce yazılım mühendisi olmayı istiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Metehan Yılmaz da, “Bu okulu çok seviyorum çünkü bilişime yönelik bir okul. Ağabeyimle beraber burada okuyorum. Ağabeyim lise bölümünde, ben de ortaokul bölümündeyim” şeklinde konuştu.