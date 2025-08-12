Sivas’ta Araç Devrildi: 6 Yaralı

İMRENLİ’DE KAZA OLDU

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İmranlı’nın Boğanak köyü civarında seyir eden H.F. idaresindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olayın yaşandığı yere sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri hızlıca yönlendirildi. Ters dönen araçta bulunan sürücü ile yolcu konumundaki S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi de verildi.