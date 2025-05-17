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Sivas’ta Araç Şarampole Uçtu

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KAZA ANAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Sivas’ta, Ankara yolunda 35 yaşındaki Selim İpek’in kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole düştü. Olayın duyulmasının ardından çevredeki kişiler sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Ağır YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Kaza sonrası ağır yaralanmış olan İpek, olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sürücü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir inceleme başlatıldı.

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