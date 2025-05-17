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Sivas’ta Araç Şarampole Uçtu

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KAZA DETAYLARI

Sivas’ta Ankara yolunda meydana gelen kazada, Selim İpek (35) kullandığı hafif ticari aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ağır yaralanan Selim İpek, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen maalesef sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başladı.

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