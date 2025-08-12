Sivas’ta Hafif Araç Devrildi

KAZA VE YARALILAR

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, İmranlı’nın Boğanak köyü civarında seyir halinde bulunan H.F. kontrolündeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün durumuna bağlı olarak bir anda kontrolünü kaybedip yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ters dönen araçta, sürücü H.F. ile birlikte S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. adlı yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere götürüldü ve tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamada, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.