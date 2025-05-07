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Sivas’ta İki Kardeş Ölü Bulundu

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OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER OLAYI TESPİT ETTİ

Sivas merkez Kılavuz Mahallesi’nde bir anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Burada 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iki kardeşin “boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü” belirledi.

ANNE KORKUNÇ BULUNTUYLA ŞOK OLDU

16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu bilgisi yayıldı. Çocuklarını böyle bir durumla bulan anne, büyük bir sinir krizi geçirdi.

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