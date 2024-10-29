More
Gündem

Sivas’ta İş Kazası Yaşandı

sivas-ta-is-kazasi-yasandi

FECİ İŞ KAZASI SİVAS’TA GERÇEKLEŞTİ

Sivas’ta ciddi bir iş kazası gerçekleşti. Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen patlamanın kaynağının, mekanik teknolojileri ile faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarında bulunduğu belirtildi.

YARALI ÇALIŞAN VAR

Patlamanın hemen ardından yangın patlak verdi ve bu olayda K.Ş. (51) isimli çalışanın el ve boyun bölgelerinde yanıklar oluştu. Yaralı işçi, ilk müdahale sonrası Numune Hastanesi’ne götürüldü.

OLAY YERİNDE İNCELEME DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri, çıkan yangını hızla kontrol altına aldı. AFAD’ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerinde incelemeler gerçekleştirdi. AFAD ekiplerinin havalandırma ve ölçümlere devam ettiği bilgisi verildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Gürcistan’da Seçim Tartışmaları Sürüyor

Gürcistan'da iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin cumartesi günüki parlamento seçimini kazanması, ülkede artan gerilimlere yol açtı.
Flaş

Türk Azınlığın Oyları Bulgaristan’da Dağıldı

Bulgaristan, son üç yıldaki siyasi belirsizliklerin ardından düzenlediği yedinci erken seçimde, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB partisinin zaferiyle yeni bir döneme girdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.