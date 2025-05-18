Sivas’ta Kavga: 4 Yaralı Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Gökçekler Caddesi üzerinde meydana geliyor. Sokak içerisinde İ.K., Y.K., S.H.U., A.K. ve M.K. arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir kavga yaşanıyor.

OLAYIN SEYRİ

Tabanca ve bıçakların kullanıldığı bu kavga sırasında İ.K. koluna isabet eden bir kurşunla yaralanıyor. Diğer dört kişi, bu arada Y.K., S.H.U. ve A.K. vücutlarının farklı bölgelerinden bıçakla yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların durumu öğrenmesi üzerine acil yardım ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıyor. Yapılan açıklamalara göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatılıyor.