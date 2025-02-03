Sivas’ta Yaralı Sedyeden Düşürüldü

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşti. Bu kazada toplam 7 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledilen bir yaralı, ambulansın sedyesinden indirildiği sırada düştü. Düşmenin etkisiyle kanlar içerisindeki yaralı, acı içerisinde bağırarak yardım istedi. Yaralı, yeniden sedyeye konularak acil serviste tedaviye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından konuya dair inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bu durum, olayın nedenleri ve sorumlularının belirlenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.