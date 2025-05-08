Sivas’ta Yıldırım Düşen Doğal Gaz Yangını

YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin 20 kilometre uzağında yer alan Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım düşmesi sonucu dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın, 2 metrekarelik bir alanı etkileri altına aldı. Yangınla ilgili olarak çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir.” Ayrıca BOTAŞ yetkilileri, boru hattındaki gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacağını belirtti. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölgedeki illerde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği ifade edildi.