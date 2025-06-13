Dünya

SIVAS VE YEREL İLLERDE KENE UYARISI!

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KENE ISIRMASI VAKALARINDA ARTIŞ

Yaz mevsiminin etkileri hissedilmeye başladıkça Sivas, Yozgat, Kayseri gibi illerde kene ısırması vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu konuda ABB’nin resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kene popülasyonunda ciddi artış gözlemlendi.”

SICAKLIKLARIN YÜKSELİŞİ VE RİSKLER

Yüksek sıcaklıkların meydana gelmesiyle birlikte il genelinde kene popülasyonunda ciddi bir artış olduğu kaydedildi. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini de beraberinde getiriyor.

ÖNLEM ALMA VE GİYSİ TERCİHLERİ

Hafta sonları park, bahçe ve mesire alanları gibi yeşil alanlara gidecek olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Açık renkli ve uzun giysilerin tercih edilmesi, ve dönüşte kene kontrolü yapılması kuvvetle tavsiye ediliyor. Belediyenin, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak müdahale süreçlerini sürdürdüğü belirtildi. Ancak bireysel önlemlerin de kurumsal tedbirler kadar önemli olduğu hatırlatıldı.

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