Sivasspor’a FiFA’dan 3 Dönem Transfer Yasağı

FİFA’DAN KÜME DÜŞME HATTINDAKİ SİVASSPOR’A KÖTÜ HABER

Süper Lig’de, puan durumunda zor bir durumda yer alan Sivasspor için FIFA’dan kötü bir gelişme yaşandı. FIFA’nın resmi internet sitesinde açıklanan cezalara göre, kırmızı-beyazlı takıma 3 dönem boyunca transfer yasağı getirildi.

PUAN DURUMU

Sivasspor, bu sezon Süper Lig’de 24 maça çıkarak yalnızca 24 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Bu durum, takım için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve gelecekteki maçlarında durumu daha da zorlaştırabilir.