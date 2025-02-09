Sivasspor – Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

MAÇIN SONUCU

Sivasspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında bir araya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta Beşiktaş, 2-0’lık skorla galip geldi.

BEŞİKTAŞ’IN GOLLERİ

Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltı atışı ile Joao Mario tarafından kaydedildi. Bu sonuçtan sonra, Beşiktaş iki maç aradan sonra kazanmış oldu ve puanını 35’e çıkartarak 5. sıraya yerleşti.

SİVASSPOR’UN DURUMU

Sivasspor ise üst üste 2. kez mağlup oldu ve 23 puanla 15. basamağa düştü. Bu gelişmeler, her iki ekip için de önemli birer dönüm noktası oluşturdu.